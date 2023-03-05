Судно с военной американской военной техникой прибыло в греческий порт Александруполис Фото: соцсети

Транспортное судно Liberty Pride с военной техникой Соединенных Штатов прибыло в греческий порт Александруполис, сообщают СМИ Греции.

По информации портала 902.gr, 200-метровый грузовой корабль пришвартовался в порту утром воскресенья, 5 марта. Судно прибыло американского порта Чарльстон. После выгрузки техника будет переброшена в Болгарию и Румынию – в этих странах скоро пройдут крупные военные учения НАТО Atlantic Resolve 23 и Defender Europe.

Как отмечается в сообщении, несколько дней назад более 200 офицеров армии США прибыли в Александруполис для того, что перевезти военную технику, которая прибыла на Liberty Pride. В тоже время портал in.gr пишет, что техника будет переброшена также в Северную Европу и страны Балтии. По его информации, в Александруполис привезли ударные вертолеты, танки, ракеты, системы залпового огня и другое вооружение.