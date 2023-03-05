АФК «Система» отказалась покупать долю Eastnine в компании Melon Fashion Group Фото: Максим Стулов/ТАСС

АФК «Система» не будет приобретать долю шведской компании Eastnine в ретейлере Melon Fashion Group (MFG), которая владеет такими брендами одежды как befree, Love Republic и Sela.

«Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК «Система» расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями», – говорится на сайте шведской компании.

Как напомнили в Eastnine, соглашении о продаже доли было подписано с АФК «Система» в октябре 2022 года. Планировалось, что сделка могла быть завершена в первом квартале этого года, она оценивалась в 15,9 миллиарда рублей. Условия соглашения, как ожидается, российской компанией выполнено не будет, поэтому стороны решили расторгнуть договоренность, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее АФК «Система» договорилась о покупке десяти отелей норвежской Wenaas Hotel в России.