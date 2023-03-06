В офисе Зеленского обвинили Louis Vuitton в поддержке России из-за использования цветов французского триколора

В офисе Зеленского восприняли как поддержку России использование французским модным домом цветов французского флага в рекламном промо. Фото: кадр из видео.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского высказались о новом промо-ролике французского дома моды Louis Vuitton. Советник главы офиса Михаил Подоляк усмотрел «поддержку Москвы» в том, что компания использовала в своей рекламной продукции белый, красный и синий цвета, а также букву V.

«Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», - написал Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

Белый, синий и красный цвета являются цветами французского триколора, а на букву V начинается одно из слов названия бренда – Vuitton.

Тем не менее украинские пользователи интернета усмотрели в новой коллекции модного дома и ее рекламной компании поддержку России — одежда выполнена якобы в цветах флагов России и ДНР, а также украшена буквой V.

Это уже не первый подобный выпад в адрес французского дома моды. В 2022 году презентация коллекции ювелирных украшений Volt в социальных сетях французским домом моды Louis Vuitton послужила поводом для массовых обвинений в адрес компании. На рекламном ролике, в котором снялись музыкант Kid Cudi, фотомодели Jin Chen и Alicia Vikander, пользователи разглядели букву Z, которая отчетливо прослеживается сразу в нескольких новых украшениях и сочли это демонстрацией поддержки российской СВО.

Напомним, в начале марта 2022 года было объявлено, что модные дома Chanel, Louis Vuitton и Hermes закрывают свои бутики на территории России в связи с проведением российскими войсками спецоперации в Украине.