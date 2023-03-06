Глава Минэкономразвития Финляндии оказался в центре скандала из-за выступления в пьяном виде

В Финляндии министра заподозрили в употреблении алкоголя год назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финский министр оказался в центре скандала из-за якобы употребления алкоголя перед публичным выступлением. Речь идет о министре экономического развития Мику Линтиля, передает телерадиовещательная корпорация YLE.

Сообщается, что инцидент имел место весной 2022 года. 29 апреля министр якобы произнес речь от имени правительства в состоянии алкогольного опьянения.

«Министр Линтиля подозревается в том, что в апреле прошлого года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Финляндии разгорелся скандал вокруг премьер-министра Санны Марин из-за попавшего в сеть видео, снятого на частной вечеринке в ее доме. Министр энергично танцевала в кругу друзей, в это время кто-то из присутствующих произнёс фразу, которую пользователи сети расценили как указание на использование на вечеринке наркотического вещества.

36-летней Санне Марин пришлось давать публичные объяснения из-за вечеринки, а также извиняться за фотосессию двух девушек, которую те устроили на рабочем столе Марин. Пользователи сети сочли фотографии неприличными.