Сийярто призвал заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Глава МИД Венгрии призвал к прекращению огня на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым шагом к прекращению украинского конфликта должно стать прекращение огня. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу SVT.

Политик подчеркнул, что принятие десяти пакетов антироссийский санкций не смогло приблизить разрешение конфликта, а также практически не навредило России, но отрицательно сказалось на самих западных странах. По мнению Сийярто, только прекращение огня может приблизить разрешение ситуации вокруг Украины.

Напомним, 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Данный план включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

После этого президент США Джо Байден заявил, что мирный план Китая по Украине выгоден только России.

Ранее американского миллиардера Илона Маска затравили за его мирный план для Украины, который предусматривал в числе прочего признание Крыма российским.