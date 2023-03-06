Что произошло в ночь на 6 марта

Полковник ВСУ рассказал о планах Киева разрушить Крымский мост для блокады Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев рассматривает возможность блокады Крыма с целью физического истощения находящихся на полуострове военных и мирного населения. Об этом заявил в воскресенье 5 марта украинский военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник. Украинский полковник назвал одним из условий реализации этого плана разрушение Крымского моста, для чего, в свою очередь, Киеву понадобится западная авиация и дальнобойные ракеты.

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