Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе в Белгородской области

Вячеслав Гладков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) на территории города Новый Оскол в Белгородской области. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив также, что в результате произошедшего пострадал мужчина.

«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков отметил также, что от осколков пострадали несколько фасадов, а также линии электропередачи в селах Новооскольского округа. По его словам, на данный момент на место происшествия выехали оперативные и аварийные службы области.

Напомним, в середине февраля этого года Гладков рассказал о пострадавшем при обстреле со стороны украинских войск жителе Вознесеновки, который получил легкую контузию.