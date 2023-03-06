Около 50 рыбаков оказались на оторванной льдине в районе села Лесное на Сахалине Фото: из соцсетей

Льдина, на которой находилось около 50 рыбаков, оторвалась от берега в районе села Лесное в Сахалинской области. МЧС России направило для их спасения вертолет Ми-8. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте ведомства.

«По сообщению в МЧС, льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов … В спасательной операции задействован вертолет Ми-8 МЧС России», - сказано в заявлении.

Уточняется, что на место происшествия уже прибыла наземная группировка спасателей, а также приехали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.

На данный момент в Корсаковском районе солнечная погода, осадков нет, но есть сильный ветер, а температура воздуха держится около 3 градусов тепла.

Напомним, днем ранее, 5 марта, льдина откололась в Долинском районе. Тогда на льдине находилось 18 человек, а спасательная операция продолжалась несколько часов.