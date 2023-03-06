Boeing-737 из США экстренно сел на Кубе из-за отказа двигателя Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в кубинском аэропорту по причине отказа двигателя. Об этом сообщает Кубинская авиационная корпорация SA (CACSA).

Уточняется, что в 12:05 (20:05 мск) в воскресенье, 5 марта, самолет, который направлялся из Гаваны в Форт-Лодердейл, обнаружил отказ одного из двигателей во время взлета в аэропорту имени Хосе Марти. Воздушное судно сразу же пошло на посадку.

«В соответствии с установленной процедурой его посадка была разрешена в аэропорту Гаваны … Причины этого события выясняются», - сказано в заявлении CACSA, где отмечается, что все пассажиры были эвакуированы, а их состояние удовлетворительное.

Напомним, в конце февраля этого года пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Россия», который направлялся из Сочи в Красноярск, совершил экстренную посадку в аэропорту прибытия по причине разгерметизации салона.