Марочко заявил, что ВСУ в ночи стягивают подкрепление на купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства на купянском направлении.

«Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток» - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР, который ссылается на собственные источники.

Марочко уточнил, что стягивают как правило артиллерийские системы западного образца.

Напомним, в минувший четверг, 2 марта, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя экстренную эвакуацию жителей Купянска, заявил, что это может быть поводом для изъятия жилья украинцев в пользу украинских войск.