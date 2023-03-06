ДОМ.РФ назвал города, где пройдет программа «Городские практики»

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

Интенсивы «Городские практики» в 2023 году пройдут в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Омске, Петрозаводске Петропавловске-Камчатском, Смоленск, Ульяновске и Улан-Удэ. Это бесплатная просветительская программа, которая входит в проект Архитекторы.рф. Его реализует Институт развития ДОМ.РФ с 2018 года.

К участию в программе «Городские практики» приглашают градостроителей и архитекторов, бизнесменов, представителей муниципальной и государственной власти. Интенсивы будут полезны экономистам, социологам, а также другим специалистам, которые имеют отношение к формированию городской среды. О старте приема заявок на участие в каждом городе объявят на сайте программы.

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

— Устойчивое развитие городов невозможно без синергии всех заинтересованных в прогрессе сторон – городских властей, бизнеса, урбанистов, представителей локальных сообществ. Собираясь на «Городских практиках», они не просто обмениваются контактами, но в процессе диалога готовят учебные проекты с понятной для всех участников пользой, — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

В ходе интенсивов слушатели подготовят учебный проект городского развития. Модерировать и помогать с его созданием будет пул федеральных и городских экспертов. Известно, что первая программа в этом году состоится во Владикавказе. Для столицы Северной Осетии ДОМ.РФ сейчас готовит мастер-план. Поэтому участники «Городских практик» разработают проекты для реальных городских территорий. Программа во Владикавказе пройдет в смешанном формате: онлайн и очно. Презентации учебных проектов запланированы на 1 апреля.

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

В Улан-Удэ программа запланирована с 3 по 15 апреля, в Петрозаводске с 10 по 20 мая. Даты проведения в остальных городах будут объявлены позднее.

Осенью состоится специальный выездной модуль, куда пригласят самых активных участников программы. Это бесплатная образовательная экспедиция по нескольким городам России.

«Городские практики» проводят с 2020 года. За это время интенсивы прошли в 31 городе. Участниками стали 1600 локальных специалистов и 320 приглашенных экспертов.