Уровень безработицы в России в январе обновил исторический минимум и опустился до 3,6% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зарегистрированных безработных в России на настоящий момент составляет 563,6 тыс. человек, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Таким образом исторический минимум уровня безработицы в январе 2023 года обновился. Сейчас он составляет 3,6%.

При этом сообщается, что численность работников в простое сейчас составляет 49 тыс. человек, что на 35 тыс. меньше чем в начале года.

Все цифры были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда. В секретариате вице-премьера РФ Голиковой отметили, что отдельно на совещании обсудили трудоустройство граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Особое внимание уделили важности разъяснительной работы по нормам российского законодательства.

Продолжается реализация дополнительных мер по обеспечению занятости населения. В регионах России заключены договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах.

Заявки по программе субсидирования найма работодатели направили на 41 тыс. рабочих мест. Активнее всего программу реализуют в Москве, Красноярском крае и Татарстане. По ней трудоустроены уже порядка 4 тыс. человек.

Ранее об успехах в борьбе с безработицей сообщал президент России Владимир Путин. Он отметил, что экономический рост в стране связан рынками АТР и производством товаров с высокой добавленной стоимостью, а не поставками сырья за рубеж.