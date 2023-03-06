El Pais: Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила ряд лучших бригад ВСУ Фото: REUTERS

Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместили ряд лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Украина понесла огромные потери в Бахмуте, где разместила несколько своих лучших бригад», - сказано в материале.

Ситуация в городе характеризуется как тяжелая, при этом украинские военные не покидают Артемовск, продолжая оказывать сопротивление российским войскам.

Напомним, в пятницу и субботу, 3 и 4 марта, в пятницу, 3 марта, командир подразделения украинских войск «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщили о получении приказа немедленно покинуть Артемовск.

Позже NYT написал о том, что Киев готовит жителей Артемовска к сдаче города, а также появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют «принципиально разные взгляды» на ситуацию вокруг города. При этом ранее