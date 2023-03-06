Дмитрий Мезенцев обсудил в Петербурге проект разработки противотуберкулезного препарата

Россия и Беларусь обсудили совместный проект по разработке противотуберкулезного препарата Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Санкт-Петербурге прошла встреча Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с директором ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения РФ Дмитрием Лиозновым. В ходе нее обсудили сотрудничество НИИ с белорусскими коллегами, в том числе и подготовку совместной работы по разработке противотуберкулезного препарата. О мероприятии сообщила пресс-служба Посткома Союзного государства.

Как отметил Дмитрий Лиознов, проект, который собираются финансировать правительства России и Беларуси, уникален. Впервые специалисты проведут клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии туберкулеза легких с интраназальным (через впрыскивание лекарства в нос) способом применения.

Дмитрий Мезенцев в свою очередь заверил, что министерства здравоохранения Беларуси и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки социально значимого лекарственного препарата.

Ранее Владимир Путин сообщил, что граждане России и Белоруссии обязательно почувствуют результаты интеграции двух стран в рамках Союзного государства.