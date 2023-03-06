Минобороны Франции заявило, что колесные танки AMX-10 RC прибудут на Украину в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC для Киева уже находится в пути и прибудет на Украину в ближайшие дни. Такое заявление в понедельник, 6 марта, сделал глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива.

«Франция анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе», - заявил глава французского военного ведомства в эфире телеканала BFM Business, отметив, что танки будут доставлены «в ближайшие дни».

Шива отказался назвать точное число поставляемой Украине техники, отметив, что «это секретная информация», однако, комментируя вопрос о возможности поставки более тяжело бронированной техники, заявил, что подобными вопросами занимаются партнеры Парижа.

Напомним, ранее бывший командующий французским Иностранным легионом генерал Бруно Дари заявил, что танки западных стран не помогут Киеву, поскольку Москва осведомлена о поставках западных вооружений Украине, поэтому усилит противотанковую оборону на линии соприкосновения.