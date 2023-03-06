Правительство РФ выделит около 21,5 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Российской Федерации выделит ещё 21,5 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий. Она будет выражаться в льготном кредитовании, и затронет компании из сфер промышленности и торговли. Об этом 6 марта 2023 года сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что эта инициатива действует с 2022 года, и продлевается на 2023 год, для поддержки критически важных отраслей российской экономики. По словам премьер-министра, выделяемые средства помогут предприятиям сохранить имеющиеся кредитные ставки вплоть до завершения сроков их договоров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что льготное кредитование в России действует не только для крупных компаний, и в целом бизнеса. Воспользоваться особыми ипотечными условиями могут и простые граждане. Так, льготная ипотека уже помогла улучшить жилищные условия более чем миллиону россиян.