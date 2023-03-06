Песков заявил, что решение о судьбе «Северных потоков» должны принимать все акционеры проекта Фото: REUTERS

Решение о дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток» и «Северный поток - 2» должно приниматься всеми акционерами данного проекта. Такое заявление в понедельник, 6 февраля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это нужно спрашивать у компании "Газпром", которая так или иначе является акционером этого международного проекта. Конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами», - заявил представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что «Северный поток» в Москве считают «похороненным проектом», не планируя восстанавливать его.

Песков также заявил, что Кремль не намерен давать какие-либо рекомендации «Газпрому» по данному вопросу.

Напомним, накануне французский генерал Доминик Тренкан Запад намеренно замалчивает результаты расследований взрывов на российских «Северных потоках», напомнив, что было проведено три расследования, и ни одного вывода никто не озвучил.