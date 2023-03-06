Два фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной признали вину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оба фигуранта дела об изготовлении поддельных документов для Натальи Вовк, которую обвиняют в организации убийства Дарьи Дугиной, признали вину. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из Пролетарского суда Тулы.

Андрея Кузнецова обвиняют в передаче Вовк фальшивого свидетельства о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, который затем использовала для передвижения по России и на котором затем покинула страну. Сейчас он находится на лечении в московской больнице, поэтому на заседании не присутствовал. От его имени вину признал адвокат Кузнецова. Он заявил о раскаянии своего подзащитного.

Второй фигурант, Александр Сучков, вину признал частично. Его обвиняют непосредственно в изготовлении поддельного шаблона официального документа. Однако он заявил, что для конкретного преступления документы не делал.

Сучков выступил против ходатайства об особом порядке рассмотрения дела, который подал Кузнецов. Особый порядок предполагает полное признание вины, при этом по таким делам снижается срок отбывания наказания.

Напомним, автомобиль дочери политолога Александра Дугина, Дарьи, взорвали 20 августа 2022 года на Можайском шоссе. В организации убийства обвиняют Украины Наталью Вовк. ФСБ считают, что она действовала по приказу СБУ.

Также 6 марта аналогичным способом планировали убить главу группы копаний «Царьград» Константина Малофеева. Покушение предотвратили правоохранители.