Путин и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора в понедельник, 6 марта, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В понедельник, 6 марта, Путин работает в Огарево. Только что состоялся его телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым», - заявил представитель Кремля, отметив, что обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, среди которых транспортные коридоры, а также торгово-экономическое взаимодействие.

Тем временем в пресс-службе российского президента заявили, что Путин и Токаев обсудили различные практические аспекты развития сотрудничества в энергетической, а также гуманитарной областях.

Напомним, в конце января этого года в ходе телефонного разговора Путин обсудил с Токаевым вопросы взаимодействия в области энергетики.