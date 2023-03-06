Песков сообщил, что решение о создании федерального округа из новых регионов России не принималось Фото: REUTERS

Никаких решений о возможном объединении четырех новых российских регионов в один федеральный округ на данный момент принято не было. Такое заявление в понедельник, 6 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент обсуждаются разные варианты.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил для ускоренной интеграции новых регионов объединить их в один федеральный округ, приведя в пример крымский опыт.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока - еще раз повторяю - таких решений не принималось», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о возможности создания единого округа из новых регионов.

Напомним, по результатам референдумов, проведенных в прошлом году, в состав Российской Федерации вошли Донецкая и Луганская народные республики(ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области.