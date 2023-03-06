Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на юге Воронежской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об аварийной посадке вертолета Ми-8 на юге региона. Воздушный борт жестко приземлился в Павловском районе 6 марта. Жизни и здоровью населения инцидент не угрожает.

Как рассказал Александр Гусев в своем телеграм-канале, в результате ЧП повредилась линия электропередачи. Ее работу к настоящему времени уже восстановили.

На месте работают специальные службы.

О состоянии экипажа вертолета информация не поступала.

Ранее в Мурманской области упал вертолет с девятью людьми на борту, из которых трое — члены экипажа. Крушение рейсового Ми-8 произошло 28 февраля в трех километрах от села Ловозеро в сторону Краснощелья. Погибших нет. Различные травмы получили четыре человека, им оказали необходимую медицинскую помощь. Пассажиров на снегоходах доставили в Ловозеро.