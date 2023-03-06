Институт русского языка РАН добавил три новых слова в орфографический словарь Фото: Shutterstock

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН включил три новые слова в 2023 году, которыми стали «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». Данные были внесены в научно-информационный академический ресурс института «Академос».

Напомним, в 2022 году словарь зафиксировал первые изменения в сентябре, увеличив запас сразу на 151 слово. Среди прочего в прошлом году в прошлом году в орфографический словарь Института русского языка вошли такие слова, как шаверма, ЧВК, антиваксер, кейс-технология, Новая Москва, коронаскептик, Крымский мост, медстартап, ОГЭ, погранцы, росгражданин, стобалльник, и другие.

Как писал сайт KP.RU, всего в русском языке примерно полумиллиона слов, а в словаре около двухсот тысяч. При этом как правило россиянин использует в среднем 32 тысячи слов.