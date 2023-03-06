Суд Риги оставил под арестом шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Риги, в Латвии, принял решение оставить под арестом шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Он проведёт в заключении ещё минимум два месяца, о чём сообщают коллеги журналиста в Телеграм-канале «Sputnik Литва».

Как пишут журналисты, Касем останется в Рижской центральной тюрьме ещё на два месяца, после чего у него появится возможность подать апелляцию. Журналист прибыл в Ригу в конце декабря 2022 года, а уже в начале января был задержан местными силовиками. По заявлениям латвийских спецслужб, шеф-редактор обвиняется в якобы шпионаже в пользу России, а также в нарушении санкций.

Коллеги Марата Касема также сообщили, что будут добиваться освобождения шеф-редактора всеми силами, назвав его задержание «преступной кампанией травли против российских журналистов в Прибалтике».

Ранее KP.RU подробно сообщал о том, на каких основаниях латвийские силовики задержали Касема, в чём его подозревают, и как произошёл вопиющий беспредел в «свободной Европе», где права человека, видимо, не касаются россиян.