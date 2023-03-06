Politico: прибытие украинских летчиков в США не изменит позицию Вашингтона об отправке истребителей F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с западными самолетами, а также оценки их навыков не изменит позицию Вашингтона по отправке Киеву истребителей F-16. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

«По словам трех человек, знакомых с обсуждениями, два украинских пилота находятся в Соединенных Штатах для оценки своих навыков пилотирования истребителей. Несмотря на это, представители администрации заявляют, что пока нет планов отправлять F-16 в Киев», - сказано в материале издания.

Как передает источник издания в Министерстве обороны США, программа должна была начаться в конце 2022 года, однако была отложена. Задача такой программы состоит в оценке общих навыков пилотов для использования «их собственных возможностей и того потенциала, который был предоставлен для их самолетов».

Уточняется, что обучение будут проводить на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Национальной гвардии США в штате Аризона. Украинские летчики должны будут показать свои умения в авиасимуляторах, но летать на американских самолетах они не будут.

Напомним, накануне стало известно, что на военную базу в Тусоне, штат Аризона прибыли два украинских летчика для тренировок.

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