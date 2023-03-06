Путин и президент Ирана обсудили совместные инфраструктурные проекты

Путин и президент Ирана обсудили инфраструктурные проекты Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин и иранский лидер Ибрахим Раиси позитивно оценили уровень и динамику развития двухсторонних отношений, а также обсудили совместные инфраструктурные проекты. Об этом в понедельник, 6 марта, заявила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что стороны условились поддерживать дальнейшие контакты.

Напомним, в начале февраля 2023 года появилось сообщение о том, что Россия и Иран рассматривают переход на цифровые валюты для транзакций. Посол РФ в Тегеране Алексей Дедов уточнил, что инициатива пока только прорабатывается, так как для ее реализации требуется нормативно-правовая база.