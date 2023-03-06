Песков заявил, что Россия примет меры по недопущению атак, подобных теракту в Брянской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 6 марта 2023 года о том, что Россия предпримет все необходимые меры для недопущения терактов, аналогичных устроенному украинскими националистами в Брянской области. Об этом Песков рассказал во время встречи с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, на Совете безопасности РФ было организовано отдельное, детальное обсуждение теракта в Брянской области, а особенно - мер, которые необходимо предпринять для противодействия таким преступлениям.

Также Песков подчеркнул, что в данном случае это именно теракт, и ни что иное. При этом следует понимать, что украинские террористы стреляли в том числе из оружия, боеприпасами, поставленными им западными странами, что также делает Запад соучастником этого теракта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 2 марта 2023 года группа украинских боевиков проникла в Брянскую область, где напала на местных жителей. Под обстрелом националистов погибли двое мужчин, 10-летний мальчик был ранен, однако смог помочь двум первоклассницам выбраться из-под огня и сбежать.

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