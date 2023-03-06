Захарова заявила, что молчание Запада по поводу покушения на Малофеева будет означать его вовлеченность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что молчание Запада из-за покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева будет означать негласную вовлеченность западных стран в поддержку таких преступлений.

«Молчание западных режимов - обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов - в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений», - написала дипломат в Telegram-канале.

По ее словам, такое молчание также будет говорить и об «идеологическом кураторстве экстремистских действий киевских бандитов».

Напомним, сегодня, 6 марта, Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград», сообщив, что ему собирались взорвать машину, как это было совершено при убийстве Дарьи Дугиной. По информации спецслужб, организатором покушения стал находящийся под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Капустин.

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