В США заявили, что Украина не сможет эффективно использовать танк Challenger 2 из-за его недостатков Фото: REUTERS

Британский танк Challenger 2 не способен существенно помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя из-за его многочисленных недостатков. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

«Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму - особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение об его поставке и как его ждут на передовой», - сказано в статье.

Преимуществом танка Challenger 2 называют тяжелую броню и башню, однако отмечается, что его броня не имеет композитов или взрывоопасной реактивной брони, а в сочетании с отсутствием противовзрывных дверей или противовыбросовых панелей это указывает на существенный риск детонации.

Авторы статьи также отмечают значительное отставание по уровню оснащения, обращая внимание на использование нарезной, а не гладкоствольной пушки, как на российских, советских, а также остальных западных танках. Такой недостаток снижает точность попадания.

Во-вторых, боеприпасы для Challenger 2 просто не производятся, а на танке ставят тепловизоры 1-го поколения, тогда как даже на советских танках было 3-ье поколение. Кроме того, отмечается отсутствие осколочных снарядов, которые широко используются для борьбы с пехотой.

Напомним, накануне бывший командующий французским Иностранным легионом генерал Бруно Дари сказал о том, что танки западных стран не смогут помочь Киеву, отметив, что Москва усилит противотанковую оборону на линии соприкосновения.

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