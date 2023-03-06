Rzeczpospolita заявила об «опасном метеорите» демографического кризиса в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша столкнется с демографическим кризисом на фоне увеличения числа стареющего населения. Об этом пишет Rzeczpospolita, ссылаясь на слова президента Института государственных финансов Славомира Дудека.

«У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам», - заявил эксперт.

Дудек заявляет, что польское население слишком быстро стареет, что создает серьезную нагрузку на экономику республики.

В статье отмечается, что, согласно одному из сценариев Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши достигнет 140% от ВВП, а на данный момент этот показатель находится уровне 55%.

По словам Дудека, для решения демографического кризиса нужно смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность граждан, а также повышать пенсионный возраст.

Напомним, ране Польша усилила миграционную политику и обязала украинских беженцев платить за жилье в спеццентрах.