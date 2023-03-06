WhatsApp* согласился выполнять требования Евросоюза Фото: REUTERS

Мессенджер WhatsApp* согласился выполнять правила Евросоюза в части прозрачности изменений условий обслуживания пользователей, сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Как отмечается в заявлении ЕК, WhatsApp* обязался соблюдать требования Брюсселя после диалога с органами ЕС по защите прав потребителей и Еврокомиссией. Компания упростит пользователям отказ от обновлений, если они с ними не согласны, и четко объяснит, когда такой отказ приводит к тому, что пользователь больше не может пользоваться услугами WhatsApp*.

Что касается любых будущих обновлений политики, WhatsApp* будет объяснять, какие изменения компания намерена внести в договоры пользователей и как они могут повлиять на их права. Мессенджер также будет обязан включать возможность отклонения обновленных условий обслуживания так же заметно, как и возможность принять их.

Напомним, ранее Whatsapp была оштрафован на 225 миллионов евро за нарушение правил Евросоюза о защите данных.

*Продукт корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией