Daily Mail: Зеленский проговорился об отчаянной для ВСУ ситуации в Артёмовске Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с заявлением по нынешней ситуации в Донбассе, проговорился вопреки западной повестке о том, что обстановка в Артёмовске для ВСУ критическая и крайне отчаянная. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По словам Зеленского, ситуация в Артёмовске (украинское название - Бахмут) сейчас болезненная и трудная для украинской армии. Он подчеркнул, что это одно из самых тяжёлых сражений за всё время действия специальной военной операции.

При этом ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Артёмовск, якобы, имеет скорее символическое значение для украинской армии, нежели стратегическое.

Также KP.RU сообщал о том, что ВСУ потеряли в боях за Артёмовск самые ценные, наиболее подготовленные и лучше всего снаряжённые подразделения. Сейчас в пределах города оказались заперты порядка 10 тыс. украинских военных, они практически полностью окружены российскими войсками, а все выезды из города находятся под контролем артиллерии ВС РФ.

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