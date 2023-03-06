МКС уклонилась от космического мусора при помощи корабля «Прогресс МС-22» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международную космическую станцию удалось увести от столкновения с космическим мусором при помощи российского корабля «Прогресс МС-22», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня орбита МКС была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля проработали 376 секунд и выдали импульс величиной 0,7 м/с. После выполнения маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,2 километра и составила 418,6 километра», – сказано на сайте госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, за все время полета МКС были проведены 334 коррекции высоты ее орбиты, 183 из которых с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

Напомним, ранее на фоне разгерметизации системы терморегулирования корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от российского сегмента МКС, а позже его обломки были затоплены в Тихом океане. Роскосмос заявил, что повреждение «Прогресса МС-21» было вызвано внешним воздействием.

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