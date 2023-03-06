Врач развеяла самые распространенные мифы о беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач акушер-гинеколог, заведующая филиалом №2 ГКБ им В.В. Виноградова Депздрава Москвы Елена Фисун перечислила сайту Lenta.ru самые распространенные мифы о беременности. По словам специалиста, в этой области бытует огромное количество заблуждений и суеверий, которые противоречат научным данным.

Так, ходят легенды, что по самочувствию женщины, а также форме живота или положению ребенка можно определить его пол. На самом же деле нет научно доказанных способов узнать пол малыша, кроме УЗИ во втором-третьем семестре. Также никак нельзя и «запрограммировать» его.

Наука не запрещает женщинам стричься во время беременности, отметила Фисун. А вот краски для волос могут быть вредными — из-за химического состава.

Также беременным можно кофе, но его потребление лучше ограничить 2-3 чашками.

Ходит много мифов относительно позы для сна. Врач отметила, что ориентироваться в этом вопросе стоит только на собственные ощущения.

Во время беременности можно и нужно делать прививки от гриппа. Фисун призвала отказаться от самолечения в этот период, любые препараты должны назначаться врачом.

Также гинеколог опровергла распространенное мнение, что беременным нужно есть за двоих. Женщинам в положении важно следить за питанием, но переедать не стоит. В первом триместре рекомендуемый калораж рассчитывают исключительно по параметрам будущей мамы, во втором и третьем к нему добавляют 350 и 450 килокалорий соответствуют.

Также Фисун прокомментировала миф, что при беременности можно выпивать немного красного вина. Алкоголь в любых количествах нужно исключить, так как он может стать причиной осложнений. Причем отказаться от вредных привычек нужно за несколько месяцев до самой беременности.