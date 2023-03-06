Вице-президент РСТ Барзыкин предрек рост туристической популярности шести стран у россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил влияние готовящегося в России соглашения об упрощении визового режима с шестью странами. Туристы станут чаще выбирать для отдыха Индию, Анголу, Вьетнам, Индонезию, Сирию и Филиппины, рассказал эксперт сайту Lenta.ru.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Евгений Иванов рассказал, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Вице-президент РСТ Барзыкин заявил, что этот список необходимо расширять, так как в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке россиян с радостью ждут.

Для уже выбранных направлений нововведение позволит увеличить турпотоки, минимальный рост прогнозируется на уровне от 10 до 15 процентов, сообщил эксперт. Эти страны станут альтернативой для россиян, особенно в нынешних политических условиях, когда некоторые страны отечественных туристов не приветствуют.

— Думаю, что эта практика будет продолжаться. Кстати, наши коллеги и из Казахстана, и из Белоруссии идут по этому же пути, и у них так же целый ряд направлений сегодня имеет упрощенный или безвизовый режим. Вполне разумная и эффективная мера, которая даст свой результат достаточно быстро, — подытожил Барзыкин.

Вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян «Известиям» рассказал, что принятие соглашения об упрощенном визовом режиме в первую очередь будет полезным гражданам именно этих государств, так как поездки в Россию для них осложнены бюрократией и высокой стоимостью.