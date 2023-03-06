Forbes: ВСУ не получили от Запада военную технику для формирования сбалансированных подразделений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные не получили от Запада сбалансированного количества военной техники, из-за чего в рядах ВСУ наблюдается критический дисбаланс лёгких бронемашин по отношению к тяжёлому вооружению. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает журналист Дэвид Эйкс, западные «благодетели» отправили Киеву слишком много бронированных машин пехоты, а также лёгкие танки, которые по современным меркам не считаются танками в принципе. Из-за этого ВСУ не могут создать сбалансированные подразделения, будучи перенасыщенными лёгкой военной техникой.

При этом, по всей вероятности, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев. Лёгкая техника не способна противостоять настоящим танкам, и большая часть иностранной статьи посвящена именно тому, что ВСУ попросту не справятся с российской бронетехникой при помощи поставленных им БМП.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Болгария воспользовалась посредниками, чтобы отправить Киеву вооружения на более чем миллиард долларов. Однако сообщается, что поставки велись ещё до начала СВО.