Срок расследования дела о взрыве на Крымском мосту продлен до 8 июня 2023

Срок расследования дела о взрыве на Крымском мосту продлен до 8 июня Фото: ТАСС

Следствие продлило срок расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту до 8 июня этого года.

Как сообщил следователь в ходе судебного заседания, в настоящее время необходимо завершить еще 40 судебных экспертиз и получить ответы на запросы.

Напомним, 8 октября 2022 на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Позже в США заявили, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.

Как писал сайт KP.RU, в феврале Следственный комитет России получил подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту Украиной. Об сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. СК удалось установить 12 человек, непосредственно участвоваших в совершении теракта, восемь из которых находятся под стражей.