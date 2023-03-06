Полиция ФРГ раскрыла деятельность международной хакерской группировки «Двойной паук» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция ФРГ раскрыла деятельность международной хакерской группировки «Двойной паук». По сообщениям, её участниками являются одновременно граждане России, Украины, Германии и Молдавии, о чём пишет газета Die Welt.

Известно, что к расследованию дела этой группы хакеров были подключены не только полицейские Германии, но и Европол, а также американское ФБР. Как сообщает управление уголовной уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, «Двойной паук» ответственна за крупный кибератаки, совершённые по всему миру.

В качестве примера преступлений, вменяемых международной группе хакеров, приводят взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа и германской медиагруппы Funke. Ордер на арест троих членов группировки уже выдан, остальных восьмерых ещё ищут - их местонахождение остаётся неизвестным. Среди подозреваемых 41-летний гражданин России, за информацию о его местонахождении ФБР обещает награду в размере 5 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что хакеры RaHDit взломали компьютеры кадровой службы «Азова» (запрещённая в России террористическая организация), опубликовав много ценной информации о батальоне националистов.