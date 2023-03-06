В Башкирии на сельской дороге застряла машина с медиками

О застрявшем в снегу автомобиле рассказал очевидеч Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Башкирии машина «скорой помощи» застряла посреди сельской дороги.

В последние дни в республике участились снегопады. Окончательно погоду испортил сильный южный ветер, из-за которого дороги буквально завалило осадками. В городах ситуацию хотя бы пытались контролировать, а вот жителям сел и деревень тракторов и грейдеров коммунальщиков пришлось ждать довольно долго.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что 5 марта в Кармаскалинском районе республики в снежном плену оказалась машина медиков. Читатель, приславший в редакцию фото и видео заявляет, что высота сугробов в этом месте составляет полметра. В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что сообщений о застрявшей машине медиков им не поступало. В Минздраве республики не смогли оперативно ответить на вопрос о подлинности происшествия.

Иногда похожие ситуации возникают и в Уфе. Так, 5 февраля 2022 года в сугробах столицы на улице Большой Шелковидной застряли автомобили пожарных и медиков, которые возвращались с инцидента. Примечательно, что сотрудники МЧС сами заметили черный дым над частным сектором в овраге и спустились вниз на грузовике. А вот подняться обратно тяжелая техника так и не смогла. Выбраться из сугроба водителям помог их коллега из МЧС, который управлял более проходимым грузовиком.