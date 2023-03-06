Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть выданное в начале СВО оружие

Жителей Днепропетровской области обязали вернуть выданное в начале СВО оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей Днепропетровской области обязаны вернуть оружие и боеприпасы, выданное им после объявления Россией специальной военной операции на Украине, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение десяти дней. Дело в том, что гражданским гражданам предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили на руках», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава военной администрации Днепропетровской области, списки граждан с оружием на руках у властей региона есть, однако обнародовать их пока не будут, дав время сдать вооружение.

Напомним, на следующий день после начала СВО глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что жителям Киева раздали 18 тысяч автоматов и боеприпасы к ним.