Российские миротворцы помогают расследовать инцидент с обстрелом машины в Нагорном Карабахе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские миротворческие силы помогают азербайджанской и армянской сторонам разобраться в инциденте, произошедшем 5 марта 2023 года. Тогда азербайджанские военные обстреляли автомобиль. Об этом сообщает Минобороны России.

Сообщается, что азербайджанская сторона обстреляла автомобиль, в котором находились правоохранители из Нагорного Карабаха. В данный момент миротворцы из России проводят разбирательство данного инцидента, совместно с командованием обеих сторон конфликта.

Также известно, что атака на автомобиль спровоцировала боестолкновение, в результате которого погибли три человека, и один пострадал. Российскими миротворцами столкновение было успешно пресечено.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МИД РФ призвал Армению и Азербайджан к соблюдению режима прекращения огня. В ведомстве отметили, что в последние дни он несколько раз нарушался. Представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что все вопросы, находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев, должны решаться за столом переговоров.