Российские ученые разработали препарат для борьбы с раком из борщевика Фото: Павел КЛОКОВ

В России разработали инновационный препарат для борьбы с раком. Ученые добавили в наночастицы экстракт борщевика Сосновского. Именно этот натуральный ингредиент помогает доставлять необходимые вещества через кровоток к опухолевым тканям. Об изобретении пишет Газета.ru со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.

Необычный способ борьбы с раком создали ученые Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Препарат вводится внутривенно, после чего ученые облучают опухоль ультрафиолетом, что приводит к ее гибели. Здоровые клетки не страдают, так как воздействие оказывают только на зараженные. Из остального организма препарат выводится естественным путем.

— Под влиянием ультрафиолетового света соединения необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате, опухоль теряет возможность делиться и, как следствие, гибнет путем самоуничтожения. Липосомы, с помощью которых препарат проще проникает в ткани, лучше накапливаются в опухолях, что позволяет повышать эффективность лекарственной терапии, — объяснил действие препарата младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии МГУ им Н. П. Огарева Валентин Агеев.

На начальных этапах ученые смогут лечить таким образом поверхностные раки кожи, рак кишечника и мочевого пузыря.