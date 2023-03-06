В США заявили, что Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах

Россия отказалсь раскрывать ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах Фото: REUTERS

Россия отказалась раскрывать Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) данные о своих Вооруженных силах в рамках Венского документа, заявила Вашингтонская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

«Россия нарушила еще одно международное обязательство, отказавшись предоставить данные о своих вооруженных силах 57 государствам-участникам, как того требует Венский документ», – сказано на сайте ассоциации.

Как сообщили в организации, глава российской делегации по контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов объяснил отказ тем, что Чехия приостановила выполнение своих обязательств по Венскому документу в отношении РФ, а Украина отказалась от ежегодного обмена информацией.

В Arms Control Association сочли решение России продолжением приостановки участия в Договоре по сокращению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). Подобные действия Москвы направлены на подрыв архитектуры европейской безопасности после окончания «холодной войны», заявили в ассоциации.