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НовостиПолитика6 марта 2023 16:16

Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиёевым стратегическое партнерство

Политики рассмотрели, в частности, проекты в торгово-экономической сфере
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, обсудив сотрудничество между двумя странами.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», – сообщается на сайте Кремля.

Напомним, в начале января Путин провел с Мирзиеёвым телефонные переговоры, договорившись о наращивании взаимодействия двух стран, в том числе в энергетике.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник российский лидер поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности транспортные коридоры и торгово-экономическое взаимодействие, а также взаимодействие в энергетической и гуманитарной областях.