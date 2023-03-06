Прохор Шаляпин посетовал на заработки: «Не откажусь, если кто-то меня решит поддержать» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во времена пандемии артистам пришлось нелегко, отмена концертов больно ударила по звездам. Но последние годы они снова активно вернулись к работе, хотя многие до сих пор признают, что заработки стали совсем не те, что раньше.

Прохор Шаляпин на днях посетил очередное светское мероприятие, где как всегда улыбался, шутил и был в приподнятом настроении. Но далеко не все так гладко, как кажется со стороны.

Артист признается, что в наше время сложно что-то планировать и это, конечно, отражается на финансовой стороне жизни.

На вопрос о финансах певец отвечает со смехом, говорит, что помогает ему государство.

– Соцзащита района! Нет, ну шучу, конечно. На что-то я живу: съемочки развлекательные, снимаюсь для rutube. Конечно, не голодаю, но заработки не такие, как раньше. Поэтому не откажусь, если кто-то меня решит поддержать , - говорит артист сайту mk.ru.

Затратные дела, вроде ремонта дачи, пока пришлось отложить в долгий ящик. Артист подсчитал, что на это уйдет несколько миллионов, а «лишних» денег сейчас нет.

- Дело в том, что у меня там стоит старый дом, его надо сносить и строить новый. А сейчас не лучшее время для строительства, - рассуждает он.

Так что в планах у артиста купить дачу с ремонтом, а этот участок продать, когда он вырастет в цене.