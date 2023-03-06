Захарова: Покушение на Малофеева - это очередной пример преступлений Киева Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала неудавшееся покушение на Константина Малофеева, главу «Царьграда». По её словам, это лишь подтверждает готовность Киева идти на террористические методы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметила Захарова, неудачное покушение на Малофеева - это очередной пример преступной природы киевского режима, готового пойти на самые гнусные методы в борьбе с инакомыслием. Оно лишь пополнило длинный список злодеяний, совершённых Киевом в отношении представителей медиасферы.

Также в МИД РФ отметили бездействие международных организаций, которые должны были бы следить за подобными актами терроризма, однако закрывают глаза на все преступления Киева.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева, которого планировал убить Денис Капустин - сотрудник Главного управления разведки Украины, и находится под патронажем связанного с Ми-6 генерала Кирилла Буданова.