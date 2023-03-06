Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 марта 2023 16:26

Захарова: Покушение на Малофеева - это очередной пример преступлений Киева

Попытка убийства лишь подтверждает готовность Киева к террористическим методам
Сергей КУДРИН
Захарова: Покушение на Малофеева - это очередной пример преступлений Киева

Захарова: Покушение на Малофеева - это очередной пример преступлений Киева

Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала неудавшееся покушение на Константина Малофеева, главу «Царьграда». По её словам, это лишь подтверждает готовность Киева идти на террористические методы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметила Захарова, неудачное покушение на Малофеева - это очередной пример преступной природы киевского режима, готового пойти на самые гнусные методы в борьбе с инакомыслием. Оно лишь пополнило длинный список злодеяний, совершённых Киевом в отношении представителей медиасферы.

Также в МИД РФ отметили бездействие международных организаций, которые должны были бы следить за подобными актами терроризма, однако закрывают глаза на все преступления Киева.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева, которого планировал убить Денис Капустин - сотрудник Главного управления разведки Украины, и находится под патронажем связанного с Ми-6 генерала Кирилла Буданова.