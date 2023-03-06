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НовостиЭкономика6 марта 2023 16:33

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2023

ЦБ объяснил решение санкциями, из-за которых российские финансовые институты не могут покупать западную валюту
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года.

Как уточняется на сайте регулятора, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022, то с него можно снять с него сумму остатка на 00:00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства можно получить в рублях.

Сумма снятия не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022, предупредили в ЦБ. При этом иностранная валюта выдается в долларах или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Кроме того, регулятор продлил для банков еще на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Банки смогут продавать доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, продажа другой валюты осуществляется без ограничений.

Что касается юрлиц-резидентов, то они смогут получить до 9 сентября 2023 наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, однако не более 5 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Для нерезидентов выдача наличных в долларах , евро, фунтах стерлингов и японских иенах недоступна.

Как объяснил Центробанк, продление ограничение на снятие наличной валюты связано с действующими против России санкциями. Из-за них российские финансовые институты не могут приобретать наличную валюту стран Запада, отметили в ЦБ.