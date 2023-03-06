Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2023

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года.

Как уточняется на сайте регулятора, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022, то с него можно снять с него сумму остатка на 00:00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства можно получить в рублях.

Сумма снятия не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022, предупредили в ЦБ. При этом иностранная валюта выдается в долларах или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Кроме того, регулятор продлил для банков еще на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Банки смогут продавать доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, продажа другой валюты осуществляется без ограничений.

Что касается юрлиц-резидентов, то они смогут получить до 9 сентября 2023 наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, однако не более 5 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Для нерезидентов выдача наличных в долларах , евро, фунтах стерлингов и японских иенах недоступна.

Как объяснил Центробанк, продление ограничение на снятие наличной валюты связано с действующими против России санкциями. Из-за них российские финансовые институты не могут приобретать наличную валюту стран Запада, отметили в ЦБ.