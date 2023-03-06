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НовостиОбщество6 марта 2023 16:39

Гепатолог рассказала, какой патологией печени страдает каждый четвертый россиянин

Гепатолог Прашнова заявила, что каждый четвертый россиянин страдает от ожирения печени
Мила ГЕНЬ
Гепатолог рассказала, какой патологией печени страдает каждый четвертый россиянин

Гепатолог рассказала, какой патологией печени страдает каждый четвертый россиянин

Фото: Shutterstock

От ожирения печени страдают до 25% жителей развитых стран, в том числе и России. Это самая распространенная патология этого органа, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ Мария Прашнова Газете.ru.

С такой проблемой сталкиваются, как люди, злоупотребляющие спиртными напитками, так и те, кто может считаться ЗОЖником. Неалкогольная и алкогольная жировые болезни печени вызваны образом жизни и питанием.

Специалист пояснила, что инфекционные заболевания, поражающие печень, подвластны медицине. Врачи сегодня умеют лечить гепатит С и предотвращать гепатиты В и D с помощью вакцинации.

— Что же касается самых серьезных проблем с печенью, — то чаще всего они вызваны сочетанием нескольких факторов, — например, вирусным гепатитом и регулярным употреблением алкоголя, даже в небольших дозах, — отметила Прашнова.

Ранее дерматокосметолог Татьяна Малышева в беседе с Life.ru поделилась секретами продления молодости рук.