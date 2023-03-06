Гепатолог рассказала, какой патологией печени страдает каждый четвертый россиянин Фото: Shutterstock

От ожирения печени страдают до 25% жителей развитых стран, в том числе и России. Это самая распространенная патология этого органа, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ Мария Прашнова Газете.ru.

С такой проблемой сталкиваются, как люди, злоупотребляющие спиртными напитками, так и те, кто может считаться ЗОЖником. Неалкогольная и алкогольная жировые болезни печени вызваны образом жизни и питанием.

Специалист пояснила, что инфекционные заболевания, поражающие печень, подвластны медицине. Врачи сегодня умеют лечить гепатит С и предотвращать гепатиты В и D с помощью вакцинации.

— Что же касается самых серьезных проблем с печенью, — то чаще всего они вызваны сочетанием нескольких факторов, — например, вирусным гепатитом и регулярным употреблением алкоголя, даже в небольших дозах, — отметила Прашнова.

Ранее дерматокосметолог Татьяна Малышева в беседе с Life.ru поделилась секретами продления молодости рук.