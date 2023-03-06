Секретарь СНБО Украины Данилов признался, что Киев готовился к конфликту с Россией с 2019 года

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов Фото: REUTERS

Украина начала подготовку к конфликту с Россией после встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2019 года, заявила секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Алексей Данилов.

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», – сказал он в эфире «24 канала».

По словам Данилова, если бы Киев не начал готовиться к столкновению с Россией уже тогда, то не имел того результата, который сейчас есть.

Как писал сайт KP.RU, в последний раз Путин и Зеленский общались лично в 2019 году в Париже. Они провели двусторонние переговоры в рамках встречи в Нормандском формате.

Напомним, ранее бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Франции Франсуа Олланд, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли, что не собирались выполнять договоренности по Минским соглашениям, участниками которых были. Договор оказался лишь способом дать Украине немного времени на подготовку, признались они.