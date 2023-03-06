Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 марта 2023 16:51

Секретарь СНБО Украины Данилов признался, что Киев готовился к конфликту с Россией с 2019 года

Если бы Киев не начал готовиться уже тогда, то не имел бы того результата, который есть, заявил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

Фото: REUTERS

Украина начала подготовку к конфликту с Россией после встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2019 года, заявила секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Алексей Данилов.

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», – сказал он в эфире «24 канала».

По словам Данилова, если бы Киев не начал готовиться к столкновению с Россией уже тогда, то не имел того результата, который сейчас есть.

Как писал сайт KP.RU, в последний раз Путин и Зеленский общались лично в 2019 году в Париже. Они провели двусторонние переговоры в рамках встречи в Нормандском формате.

Напомним, ранее бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Франции Франсуа Олланд, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли, что не собирались выполнять договоренности по Минским соглашениям, участниками которых были. Договор оказался лишь способом дать Украине немного времени на подготовку, признались они.