Россияне составили топ «самых женских» зарубежных фильмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» организовал и провел опрос россиян на тему самых женских зарубежных фильмов. По его итогам составили топ по версии мужчин и по версии самих представительниц прекрасного пола. Результатами поделилась Газета.ru.

Забавное исследование провели в преддверии Международного женского дня.

По результатам опроса мужчин получился следующий список: на первом месте кинолента «Красотка» с 21% голосов, затем «Дневник Бриджит Джонс» с 12%, «Сумерки» (7%), «Титаник» (6,5%) и «Секс в большом городе» (4,5%).

Первые две позиции совпали с мнением самих женщин. За «Красотку» и «Дневник Бриджит Джонс» проголосовали 28 и 7,5% соответственно. На третьем месте в женском топе оказались «Унесенные ветром» (5,5%). Еще 4,5% выбрали «Титаник», а замкнула пятерку лидеров картина «Анжелика – маркиза ангелов» с 4% голосов.

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