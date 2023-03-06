Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 46 тысяч человек, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений», – сказал политик.

Как отметил турецкий лидер, спецслужбы и власти страны не сдались перед лицом трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям. Кроме того, он заявил, что 230 тысяч зданий в регионах, затронутых стихийным бедствием, больше не пригодны к эксплуатации.

Напомним, первые землетрясения в Турции зарегистрировали 6 февраля. Тогда мощнейшие за современную историю государства подземные толчки произошли на юго-востоке страны. Их магнитуда составила 7,4 и 7,7.

Между тем сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс прогнозирует, что в марте 2023 года 12 регионов мира попадут в зону мегаземлетрясений. По мнению ученого, это будут южная часть Японии, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан. Мегаземлетрясения затронут также часть Северной Америки и России, в частности, Курильские острова, считает он. Как полагает Хугербитс, на сейсмическую активность повлияет сближение планет, которое произойдет 2 и 5 марта и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта.